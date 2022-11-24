Нидерланды призывают к расследованию гибели протестующих в Иране

БАКУ /Trend/ - Беспристрастное и прозрачное расследование в связи с теми, кто пострадал в ходе протестов в Иране, должно быть начато немедленно, сказал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра на 35-й специальной сессии Совета по правам человека, посвященной ситуации с правами человека в Иране, сообщает в четверг Trend.

По его словам, несмотря на то, что протесты в Иране в связи со смертью Джины Махсы Амини, 22-летней девушки, которая была арестована 13 сентября за неправильное ношение хиджаба, проходят в мирной форме, иранское правительство применяет жестокость к протестующим.

“Храбрый народ Ирана отстаивает свою свободу, гордость и достоинство. Он должен быть услышан, а не подвергнут избиению. Мы призываем к прозрачному расследованию смерти Джины Махсы Амини, а также граждан, которые погибли во время протестов в Иране”, - сказал он.

Хукстра отметил, что, наряду с расследованием, Нидерланды призывают к немедленному освобождению всех арестованных в ходе протестов, а также к прекращению применения смертной казни в стране.