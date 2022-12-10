Один человек погиб в результате пожара в университете в Иране

БАКУ /Trend/ - Один человек погиб и один пострадал в результате пожара, вспыхнувшего в химической лаборатории Исфаханского промышленного университета в провинции Исфахан Ирана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал генеральный директор управления по чрезвычайным ситуациям провинции Исфахан Мансур Шишефоруш.

По его словам, в 19:38 по местному времени на место происшествия были вызваны 12 пожарных расчетов, пожар был потушен.

Официальный представитель провинции сообщил, что причины пожара выясняются.