Стоимость экспорта чая из Ирана увеличилась на 32%

Стоимость экспорта чая из Ирана выросла на 32 процента за первые восемь месяцев текущего 1401 иранского календарного года (с 21 марта по 21 ноября) по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Как сообщалось, за восьмимесячный период Иран экспортировал около 23 тысяч тонн чая на сумму 29,5 миллиона долларов в 23 страны, включая Узбекистан, Германию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Канаду, Украину, Нидерланды, Пакистан и даже Индию.

Страна также импортировала 46 000 тонн чая на сумму 355 миллионов долларов из таких стран, как Кения, Индия, Китай, Вьетнам, Турция и Нидерланды за первые восемь месяцев этого года.

Импорт чая в Иран увеличился на 42,9 процента за восемь месяцев этого года по сравнению с тем же периодом в предыдущем году.

Как ранее объявил бывший представитель Таможенной администрации Исламской Республики Иран (IRICA), Иран экспортировал более 27 272 тонн чайных листьев на сумму 28 миллионов долларов США в предыдущем 1400 иранском календарном году (закончившемся 20 марта), что означает рост на 77 процентов. в стоимости и на 68 процентов больше в весе.

По словам Рухоллы Латифи, в прошлом году иранский чай экспортировался в 25 стран.