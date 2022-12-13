Экспорт продукции водных промыслов из Ирана увеличился на 68%

Министр сельского хозяйства Ирана заявил, что экспорт продукции водных промыслов вырос на 68% за первые семь месяцев, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Сейед Джавад Садатинежад отметил, что экспорт продукции водных промыслов вырос на 68 процентов за первые семь месяцев иранского календарного года (с 21 марта по 22 октября).

Он отметил, что за указанный период экспорт продукции водного промысла увеличился на 28% в тоннаже и на 68% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщалось, экспорт креветок из Ирана в Россию увеличился в три с половиной раза с 21 марта по 3 декабря, продемонстрировав значительный рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.