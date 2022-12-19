Группа экспертов МАГАТЭ прибыла в Тегеран

Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в воскресенье в Тегеран в рамках расследования о происхождении частиц обогащенного урана на трех незаявленных иранских объектах. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Делегация, состоящая из пяти представителей Международного агентства по атомной энергии, прибыла в воскресенье в Тегеран для проведения новых переговоров с Организацией по атомной энергии Ирана и Министерством иностранных дел", - говорится в сообщении.

Глава иранского атомного регулятора Мохаммад Эслами 14 декабря заявил, что представители МАГАТЭ посетят Тегеран в ближайшее время. В тот же день телеканал Al-Arabia сообщил со ссылкой на заявление официального представителя МАГАТЭ, что эксперты агентства прибудут в исламскую республику 18 декабря. По словам представителя организации, в ходе визита стороны намерены обсудить вопросы о выполнении Ираном обязательств по гарантиям, которые предусмотрены Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 10 ноября заявил, что переговоры с иранской стороной в Вене завершились без какого-либо результата. Впоследствии агентство Reuters со ссылкой на отчет МАГАТЭ сообщило, что Тегеран дал согласие на визит в ноябре представителей агентства, которое занимается расследованием происхождения частиц урана на трех незадекларированных ядерных объектах в исламской республике. Требование предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ на эти объекты стало одним из ключевых условий для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи подтвердил, что визит делегации МАГАТЭ запланирован, однако 16 ноября Эслами заявил, что этот визит не стоит на повестке дня. Гросси со своей стороны отметил, что агентство готово продолжить работу с Ираном по нерешенным вопросам гарантий и надеется на проведение технической встречи.