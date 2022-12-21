Экспорт губчатого железа из Ирана за 8 месяцев составил 106 млн. долларов

Стоимость экспорта губчатого железа из Ирана за первые восемь месяцев текущего иранского календарного года (21 марта – 21 ноября) составила 106 миллионов долларов, сообщило министерство промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Железо прямого восстановления (DRI), также называемое губчатым железом, получают прямым восстановлением железной руды (в виде кусков, окатышей или мелочи) до железа с помощью восстановительного газа или элементарного углерода, полученного из природного газа или угля. Многие руды подходят для прямого восстановления.

В то время как Иран борется с жесткими санкциями США в отношении своей экономики, а различные промышленные и экономические секторы страны пострадали от ограничений и трудностей, вызванных санкционным условием, горнодобывающий сектор страны заметно продвигается вперед, преодолевая такие барьеры.

Среди различных продуктов горнодобывающей отрасли выдающимся примером является губчатое железо, производство которого в стране все больше и больше растет.