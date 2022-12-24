Добыча нефти на иранском месторождении Азар увеличится на 80%

Разработка нефтяного месторождения Азар в провинции Илам продолжается, и в ближайшем будущем проект будет передан Западной нефтегазодобывающей компании, сказал управляющий директор иранской компании Central Oil Fields, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

“Проект направлен на увеличение добычи более чем на 33 000 баррелей в день, или на 80% к добыче на месторождении”, - также сообщил Мехди Хейдари в службе новостей Министерства нефти.

Общая добыча на совместном месторождении, которое Иран разделяет с Ираком, в настоящее время составляет 42 000 баррелей в день.