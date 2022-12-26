В Иране сообщили о производстве 80% деталей для бытовой техники

БАКУ/Trend/ - Около 80–85% деталей, необходимых для производства бытовой техники, производятся внутри страны. Об этом сообщил член совета директоров ассоциации бытовой техники Ирана Мохаммад Хоссейн Фахими, передает в понедельник Trend со ссылкой на ИРНА.

«35-40% деталей, необходимых для производства телевизора, импортируются в страну, но около 60-65 запчастей производится в стране. Но 80-85% деталей других продуктов бытовой техники производятся внутри страны», отметил он.

По его словам, единственные товары, импортируемые в страну из-за рубежа, считаются товарами, которые экономически невыгодно производить внутри страны. «Это не означает, что у нас нет технических знаний, потому что мы можем производить 100% продукции в стране», добавил он.