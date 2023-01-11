Иран и Туркменистан обсудили укрепление двусторонних отношений

Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и замминистра иностранных дел Туркменистана по экономической дипломатии Мехди Сафари провели встречу в Ашхабаде, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Как сообщает МИД Туркменистана, на встрече обсуждался широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны отметили важность встреч на высшем и высоком уровнях в расширении двусторонних дружественных отношений.

В ходе переговоров была подчёркнута значимость деятельности межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству. На повестку дня были также вынесены вопросы развития сотрудничества в топливно-энергетическом секторе, наращивания транспортно-транзитного потенциала.

Дипломаты уделили внимание предстоящим совместным мероприятиям и встречам, намеченным к проведению в этом году.

В завершение встречи стороны подтвердили обоюдную приверженность дальнейшему курсу упрочения туркмено-иранского партнерства, опирающегося на исконные принципы дружбы, добрососедства и взаимного уважения.