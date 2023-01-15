Торговля между ЕС и Ираном выросла на 22%

Данные Евростата показывают, что торговля между странами ЕС и Ираном с января по ноябрь прошлого года выросла на 22% по сравнению с тем же периодом 2021 года, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Данные Евростата показали, что общий объем торговли между Ираном и 27 членами ЕС составил 4,715 млрд евро за 11 месяцев до ноября 2022 года.

Объем торговли между двумя сторонами за аналогичный период 2021 года составили 3,86 млрд евро.

Экспорт ЕС в Иран увеличился за указанный период вырос на 22%, достиг с 3,048 млрд евро в 2021 году до 3,739 млрд евро в 2022 году.

По данным Евростата, Германия была крупнейшим экспортером ЕС в Иран за 11 месяцев до ноября 2022 года, поставив товары на сумму 1,465 млрд евро или 39% от общего объема экспорта ЕС в Иран за этот период.

Несмотря на политические высказывания германских официальных лиц против Ирана, объем торговли этой европейской страны в Исламскую Республику увеличилась на 12% с января по ноябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.