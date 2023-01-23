Влиятельные люди отказываются участвовать в попытках Ирана оправдаться перед мировым сообществом

БАКУ /Trend/ - В свете недавних событий в Иране, связанных с протестами против жестокого обращения властей с населением, особенно с женщинами, страна отчаянно пытается реабилитироваться в глазах мирового сообщества.

Как сообщает Iran International в своей статье, в минувшую пятницу в Тегеране состоялся первый Международный конгресс влиятельных женщин с участием женщин-гостей, включая жен глав государств, министров, вице-президентов и парламентариев из Буркина-Фасо, Кыргызстана, Сербии, Гвинеи, Нигера, Нигерии, Шри-Ланки, Сирии, Туркменистана и Армении.

По словам источника, ожидалось, что в конгрессе также примут участие первые леди стран-ближайших друзей Ирана, а именно России, Китая и Сирии, или, по крайней мере, несколько министров или парламентариев этих стран, но, судя по всему, "министерство иностранных дел Исламской Республики не справилось с этим заданием".

Отсутствие на этом конгрессе первых леди важных соседних и мусульманских стран подтверждает кризис в отношениях Ирана со своими соседями, отметил источник.

"Жена премьер-министра Армении присутствовала на конгрессе в ситуации, когда Иран ведет холодную войну с Азербайджанской Республикой. Таким образом, визит первой леди Армении в Иран является скорее посланием Азербайджану и его региональному союзнику Турции, чем проявлением уважения к Исламской Республике", - говорится в статье Iran International.

Более того, "по словам секретаря конгресса, каждому победителю в номинациях на конгрессе была вручена награда в размере 20 000 евро. Если заявление организаторов мероприятия о присутствии 300 иностранных гостей на этой встрече соответствует действительности, то стоимость билетов на самолет, их 5-дневного пребывания в пятизвездочном отеле и экскурсий по Ирану составила огромную сумму", - говорится в статье.

На фоне экономических проблем, с которыми сталкиваются простые иранцы, трата огромных сумм на людей, не имеющих влияния, является важным вопросом, требующим большего внимания, отметил иранский телеканал Rouydad 24.

"На самом деле, чтобы доказать, что исключение Ирана из Комиссии ООН по положению женщин и другие иностранные санкции не возымели никакого эффекта, администрация Раиси странным образом пригласила неизвестных гостей, чтобы показать, что отношения Ирана с миром нормальные", - отмечается в статье.

Еще одним моментом, связанным с присутствием этих лиц в Иране, было то, что гости, появившиеся на церемонии, были одеты в наряды, которые не имели ничего общего с обязательными правилами ношения хиджаба, из-за чего в Иране с середины сентября прошлого года погибло более 500 человек. Другими словами, женщины из других стран могут свободно носить в Иране все, что им нравится, но это право является недостижимым для самих иранских женщин, отмечают иранские СМИ.