Иран продолжает сотрудничество с МАГАТЭ - глава МИД

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил в четверг, что Исламская Республика Иран продолжает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для достижения интересов иранского народа, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

В видеообращении в четверг Амир Абдоллахиян поздравил иранцев с 44-й годовщиной победы Исламской революции, заявив, что за последние четыре десятилетия было приятно наблюдать огромный и значительный прогресс страны в области науки и техники, оборонной, промышленной, аэрокосмической, медицинской и других различных областей.

Глава иранской дипломатии охарактеризовал Исламскую Республику Иран как прогрессивную страну в регионе, он подчеркнул, что Исламская Республика Иран, как страна с превосходным геополитическим положением и великой исламской цивилизацией работает над снятием санкций.

Подчеркнув, что Иран никогда не покидал дипломатию и стол переговоров, Амир Абдоллахиян отметил, что везде, где есть какие-то блага для великой нации Ирана, активно присутствует правительство.

Он также отметил, что в МИД решительно поддерживают суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность Исламской Республики Иран во всех областях.

"Соседи Ирана и Азия являются главными внешнеполитическими приоритетами Исламской Республики в рамках сбалансированной внешней политики, динамичной дипломатии и разумного взаимодействия", сказал он, добавив, что в то же время Тегеран приложил серьезные усилия для развития сотрудничества со странами Европы, Африки и Латинской Америки.

Амир Абдоллахиян отметил, что сотрудничество Тегерана с Международным атомным агентством (МАГАТЭ) продолжается и что Иран настаивает на формальности этого сотрудничества, и Агентству следует избегать политического и избирательного подхода.