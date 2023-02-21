Иран готов провести встречу в формате 3+3 – МИД

БАКУ /Trend/ - Иран готов провести встречу в формате "3+3".

Как передает Trend со ссылкой на Telegram-канал МИД Ирана, об этом министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил на встрече с замглавы МИД России Александром Грушко.

Абдоллахиян подчеркнул необходимость регионального сотрудничества и заявил о готовности Ирана провести в Тегеране встречу министров иностранных дел Азербайджана, России, Ирана, Турции, Армении и Грузии.

В свою очередь, Грушко также подчеркнул важность развития сотрудничества на двустороннем, региональном и международном уровнях, говорится в заявлении.