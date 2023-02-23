Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран

Иранская провинция Маркази экспортировала в Россию товаров на $30 млн

Иран Материалы 23 февраля 2023 08:47 (UTC +04:00)
Иранская провинция Маркази экспортировала в Россию товаров на $30 млн

Читайте Trend в

Иранская провинция Маркази экспортировала в Россию товаров на 30 миллионов долларов, сообщил местный чиновник, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Иранская провинция Маркази экспортировала в Россию товаров на сумму 30 миллионов долларов, сообщил местный чиновник провинциального управления промышленности, шахт и торговли.

Джафар Асгари добавил, что за последние 10 месяцев объем экспорта сократился на 12 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

И это при том, что стоимость импортных товаров увеличилась на 32 процента, подчеркнул он.

По его словам, товары из провинции Маркази экспортируются в 80 государств.

По его словам, за указанный период из остана вывезено товаров на сумму 60 миллионов долларов, отметив, что экспорт в Россию составляет 30 миллионов долларов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости