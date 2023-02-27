Транзит через северные порты Ирана вырос на 70%

Глава Портовой и морской организации Ирана (PMO) заявил, что транзит товаров через иранские порты вдоль Каспийского моря увеличился на 70 процентов в текущем иранском календарном году (начавшемся 21 марта 2022 года), сообщает портал PMO, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

«Поток всех видов иностранных товаров в торговые порты страны в этом году увеличился на 8-10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и в то же время мы смогли зафиксировать 70-процентное увеличение транзита из портов Каспийского моря», - сказал Али-Акбар Сафаи в субботу на ежегодном собрании директоров РМО.

По словам Сафаи, к концу текущего иранского года (20 марта) ожидается, что общий объем экспорта, импорта и транзита через порты страны превысит 210 млн. тонн.

В другом месте своего выступления чиновник упомянул о реализации многочисленных проектов развития в прибрежных районах страны за последние два года, отметив, что 60 крупных инвестиционных проектов были начаты или введены в эксплуатацию в портах страны во время празднования Декады Фаджр в текущем году (1-11 февраля).

Ссылаясь на позитивное сотрудничество PMO с Международной морской организацией (IMO), Сафаи подчеркнул: «Исламская Республика Иран, как один из эффективных членов IMO, играет эффективную роль в формировании новых морских правил и законов».

Также выступая на собрании директоров РМО, заместитель главы организации Джалил Эсмаили подчеркнул значительную работу, проделанную РМО для развития портов и прибрежных районов по всему Ирану, и отметил, что инвестиции в порты страны увеличились на 17 процентов в текущем году.

Чиновник сказал, что его организация подготовила и предоставила комплексный план развития портов страны в текущем году, который включает новые правила деятельности в торговых портах, а также новые инвестиционные правила и контракты, основанные на международных моделях.