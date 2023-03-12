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На северо-западе Ирана в результате взрыва погибли не менее пяти человек

Иран Материалы 12 марта 2023 11:35 (UTC +04:00)
На северо-западе Ирана в результате взрыва погибли не менее пяти человек

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По меньшей мере пять человек погибли, еще трое пострадали в результате взрыва в иранском городе Тебризе, расположенном на северо-западе исламской республики в воскресенье, передает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Инцидент произошел в южной части города. В результате взрыва не менее трех жилых домов были полностью разрушены, несколько автомобилей, стоявших рядом со зданиями, получили серьезные повреждения. Информации о причине случившегося не приводится. Власти начали расследование происшествия.

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