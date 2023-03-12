На северо-западе Ирана в результате взрыва погибли не менее пяти человек

По меньшей мере пять человек погибли, еще трое пострадали в результате взрыва в иранском городе Тебризе, расположенном на северо-западе исламской республики в воскресенье, передает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Инцидент произошел в южной части города. В результате взрыва не менее трех жилых домов были полностью разрушены, несколько автомобилей, стоявших рядом со зданиями, получили серьезные повреждения. Информации о причине случившегося не приводится. Власти начали расследование происшествия.