В Иране сообщили о добыче 241 млрд кубометров газа в текущем году

Замглавы нефтегазовой компании "Парс" Салман Хазаи в среду сообщил о добыче 241 млрд кубометров газа на месторождении "Южный Парс" в текущем иранском 1401 году (начался 21 марта 2022 г.), передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Выступая на церемонии открытия 14-й фазы месторождения «Южный Парс», Хазаи заявил, что 70% мировых запасов ископаемого топлива находится в Персидском заливе.

Хазаи отметил, что на этом совместном месторождении ежедневно добывается 700 тыс. баррелей газового конденсата. «450 тысяч баррелей от добычи направляется на нефтеперерабатывающий завод «Звезда Персидского залива» для производства необходимого стране бензина», - добавил он.

Месторождение "Южный Парс" - крупнейшее месторождение газа в мире, расположенное на границе Катара и Ирана. Это один из основных источников энергии, содержащий около 51 триллиона кубометров природного газа и 7,9 миллиарда кубометров конденсата природного газа. Газовое месторождение занимает территорию в 9700 квадратных километров, из которых 3700 квадратных километров расположены в территориальных водах Ирана.