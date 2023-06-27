Вице-президент Ирана заявил, что Тегеран и Доха могут стать энергетическими хабами региона

БАКУ /Trend/ - Мохаммад Мохбер, первый вице-президент Ирана, выразил мнение о том, что сотрудничество между Ираном и Катаром может превратить эти две страны в энергетические центры Ближнего Востока, передает Trend.

Он высказал это мнение во время встречи с министром труда Катара, Али бен Саидом бен Самихом аль-Мирри, в Тегеране. Мохбер отметил, что сотрудничество в газовой промышленности может сделать Иран и Катар газовыми и энергетическими хабами региона. Он также указал на огромные возможности для сотрудничества между двумя странами, отметив, что экономический обмен между ними не соответствует высокому уровню политических отношений, которые они поддерживают.

По словам Мохбера, Ирану и Катару необходимо решить некоторые вопросы в банковской сфере. Он подчеркнул, что у двух соседних стран с общей культурой нет причин использовать валюту третьей страны для платежей.

Иран и Катар являются вторым и третьим по величине запасов газа в мире после России. В конце мая государственный министр по вопросам энергетики Катара, Саад бен Шарида аль-Кааби, заявил о планах на увеличение добычи газа до 126 миллионов тонн сжиженного природного газа в год. Также было сообщено, что National Iranian Gas Company увеличила экспорт газа на 17% до 20 миллиардов кубических метров за 2022 год, как сообщил управляющий директор Iranian Gas Transmission Company, Голам Аббас Хоссейни.