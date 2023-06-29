В Иране из-за песчаной бури пострадали почти 1,2 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - По словам генерального директора кризисного управления провинции Систан и Белуджистан в Иране, Маджида Мохеби, песчаная буря, которая произошла на юго-востоке страны, привела к гибели как минимум одного человека и более 1,1 тыс. пострадавших, передает Trend.

В течение прошлой недели 1 191 человек обратились за медицинской помощью из-за появления мелкой пыли.

Причинами обращений являются проблемы с зрением, дыханием и сердцем. В настоящее время 171 человек находится под наблюдением медицинских специалистов. Местные отделения Иранского общества Красного Полумесяца были подготовлены к буре, и жителям были распределены продуктовые наборы. Более 120 спасателей оказывали помощь пострадавшим от стихии.