В Иране заявили о намерении нарастить добычу углеводородов

БАКУ /Trend/ - Иран планирует увеличить добычу нефти и газа в стране с учетом своих запасов и потребности мира в энергоресурсах. Об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи в ходе восьмого Международного семинара ОПЕК, передает Trend.

"Учитывая размеры наших запасов и сегодняшнюю потребность мира в энергоресурсах, мы планируем нарастить добычу и газа", - сказал он.

По его словам, сейчас Иран добывает нефть в объеме 3,8 млн б/с и более 1 млрд куб. м газа. "У нас в стране более 10 заводов для переработки нефти. И мы планируем построить еще 20", - добавил министр.