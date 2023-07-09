Новый проект увеличит добычу сырой нефти в Иране на 10 000 баррелей в сутки

БАКУ /Trend/ - По словам управляющего директора Иранской морской нефтяной компании Алиреза Мехдизаде, установка платформ A20 и A21 на морском месторождении Абузар в Иране приведет к увеличению добычи сырой нефти в стране на почти 10 000 баррелей в сутки, передает Trend.

Алиреза Мехдизаде отметил, что проект строительства этих платформ уже выполнен на 85 процентов, и ожидается, что они будут установлены во второй половине календарного года, то есть между 22 сентября 2023 года и 20 марта 2024 года.

Представитель компании также сообщил, что благодаря совместным усилиям Иранской морской нефтяной компании и оператора месторождения, планируется завершить установку и запуск платформ до конца текущего календарного года.

Мехдизаде также упомянул проект прокладки 18-километрового трубопровода на этом месторождении, который находится на стадии выполнения на 90 процентов.