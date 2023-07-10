Наблюдается рост добычи иранской нефти

БАКУ /Trend/ - Добыча иранской нефти в мае текущего года достигла уровня 2 миллионов 870 тысяч баррелей, что означает прирост на 80 тысяч баррелей в день, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА), передает Trend.

Общая добыча нефти стран-экспортеров ОПЕК в пятом месяце 2023 года составила 28 миллионов 500 тысяч баррелей в день. Таким образом, это означает уменьшение добычи на 380 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно отчету МЭА, в Иране наблюдается наибольший рост добычи нефти среди членов ОПЕК в этом месяце. Вместе с тем, добыча нефти Анголы увеличилась на 50 тысяч баррелей, Габона на 10 тысяч баррелей, Нигерии на 20 тысяч баррелей, Ливии на 20 тысяч баррелей и Венесуэлы на 20 тысяч баррелей в сутки. Остальные члены ОПЕК либо сократили свою добычу, либо не изменили ее объем.

В апреле текущего года Иран добывал 2 миллиона 790 тысяч баррелей нефти в сутки, а в марте добыча нефти в стране увеличилась на более чем 60 тысяч баррелей.