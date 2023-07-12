Позиция Баку поспособствовала снижению цен на иранских рынках

БАКУ /Trend/ - Снижение в последнее время напряженности между Ираном и Азербайджаном и позитивное заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова привели к балансированию цен на иранском рынке на иностранную валюту, золотые монеты и акции.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил иранский сайт Ecoİran.

Джейхун Байрамов 9 июля заявил об очевидности намерений Ирана предпринять серьезные шаги в направлении устранения разногласий. По словам министра, в таком случае Азербайджан предпримет адекватные, взаимные шаги.

Это заявление можно расценивать как направленное на сдерживание и снижение роста цен на иностранную валюту на валютном рынке Ирана и положительным влиянием на экономическое развитие и иностранные доходы на иранском рынке.

Так, если 9 июля 1 доллар США стоил на черном рынке около 500 тысяч риалов, то сегодня (12 июля) 1 доллар США стоит 493 тысячи риалов. 9 июля на иранском рынке 1 золотая монета стоила 285 миллионов риалов (около 6 785 долларов США), а минувшим днем (11 июля) уже 278 миллионов риалов (около 6 619 долларов США). В то же время на рынке акций Ирана также наблюдается снижение цен.

Азербайджан - северо-западный сосед Ирана. Россия, с другой стороны, является крупнейшим иностранным инвестором в Иране и намерена осуществлять экспорт продукции через Иран в Индию по железной дороге. Российские эксперты прогнозируют, что торговый оборот Ирана и России может превысить 30 млрд долларов США. Часть российских инвестиций в Иран связана со строительством железнодорожной линии. Это та самая железная дорога, которая соединяет Азербайджан с югом Ирана и может облегчить экспорт российской продукции в Индию. В таких условиях рост разногласий между Ираном и Азербайджаном также мог стать препятствием для торговой программы России и Ирана по торговле с Индией.

Отметим, что 17 мая 2023 года между Россией и Ираном было подписано соглашение о строительстве железной дороги Решт-Астара в провинции Гилан, на севере Ирана. На железнодорожной линии Решт-Астара протяженностью около 163 км будут построены 9 станций. С завершением строительства железной дороги международный коридор Север-Юг будет улучшен, а железнодорожная сеть Ирана соединится с железнодорожными сетями стран Кавказа, России и Северной Европы. Согласно соглашению, на строительство этой железной дороги российская сторона должна потратить средства в размере 1,6 миллиарда евро. Намечается, что эта железная дорога будет построена и завершена в течение 48 месяцев.

Добавим, что на основе межправительственного соглашения, подписанного 12 сентября 2000 года между Россией, Ираном и Индией, был заложен фундамент транспортного коридора "Север-Юг". В целом ряд стран ратифицировали указанное соглашение (Азербайджан, Беларусь, Болгария, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Россия, Таджикистан, Турция, Украина). Целью создания коридора является сокращение сроков доставки грузов из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу (срок доставки по нынешнему маршруту составляет более 6 недель, через "Север-Юг" это предположительно займет 3 недели).

Для подсоединения железных дорог Азербайджана к сети железных дорог Ирана в рамках коридора 6 марта 2019 года была введена в эксплуатацию железная дорога Казвин-Решт (175 км). На территории Ирана должна быть построена железная дорога Решт – Астара.