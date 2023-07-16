ШОС и БРИКС должны двигаться к созданию единой валюты - посол Ирана

БАКУ /Trend/ - Посол Ирана в Москве, Казем Джалали, высказал мнение о необходимости странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) двигаться к использованию национальных валют в расчетах и даже созданию единой валюты, передает Trend.

Он отметил, что такой шаг будет способствовать развитию экономик этих государств.

"Мы должны идти в направлении использования национальных валют или создания единой валюты среди наших стран-партнеров, например, в ШОС или БРИКС. Эти крупные организации обладают сильными экономиками, и создание единой валюты, помимо доллара, способствовало бы росту наших экономик", - заявил Джалали.

Посол также подчеркнул важность снижения зависимости от валют стран, которые используют свою валюту как инструмент давления на другие нации и их экономики. Он выразил уверенность в том, что нет необходимости продолжать использовать их валюты.