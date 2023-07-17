Иран вернул «полицию нравов» на улицы городов

БАКУ /Trend/ - Иран вернул на улицы городов «полицию нравов» — подразделение, отвечающее за соблюдение норм религии и морали, передает Trend.

Возвращение патрулей будет способствовать «социальной сплоченности и безопасности общества». Полицейские теперь будут обязаны сначала делать замечания женщинам без хиджаба и рекомендовать им надеть его.

Полицейские смогут принимать в отношении нарушительниц определенные правовые меры и привлекать их к ответственности: это может быть штраф, а также лишение свободы на срок от 10 дней до 2 месяцев.