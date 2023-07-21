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Европейский союз ввел новые санкции против Ирана

Иран Материалы 21 июля 2023 04:18 (UTC +04:00)
Европейский союз ввел новые санкции против Ирана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Совет Европейского союза принял решение о запрете экспорта компонентов, используемых в производстве беспилотных летательных аппаратов, в Иран, передает Trend.

На официальном сайте Совета Европейского союза также отмечается, что новый режим санкций предусматривает ограничения на путешествия и замораживание имущества для лиц, которые причастны к поддержке программы беспилотных летательных аппаратов Ирана.

Помимо этого, Совет Европейского союза ввел санкции в отношении нескольких лиц: Хамида-Резы Шарифи Тегерани, Алирезы Тенгсири, Мохсена Асади, Мохаммада-Резы Мохаммади и Мохаммада-Садега Хайдари Мусави. Эти санкции были применены в соответствии с мерами Европейского союза против поддержки систем противовоздушной обороны в Сирии, а также в отношении Ферейдуна Мохаммади-Саггаи.

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