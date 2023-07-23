В Иране пройдет десятый саммит глав таможенных служб ОЭС

БАКУ /Trend/ - Исламская Республика Иран была выбрана в качестве места проведения десятого саммита глав таможенных служб стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) и девятого заседания комитета транзитных таможенных процедур, передает Trend.

Таможенная служба Ирана выразила значимость проведения этого саммита, поскольку правительство 13-го созыва Ирана подчеркивает важность развития экономического сотрудничества и укрепления связей с соседними странами и региональными союзами.

Девятый саммит глав таможенных служб стран-членов ОЭС и восьмое заседание комитета транзитных таможенных процедур проходили непрерывно 18 и 19 июля 2023 года в Баку, столице Азербайджанской Республики, и на этом событии было активное участие делегации таможенной службы Ирана. В результате этого саммита Исламская Республика Иран была назначена хозяином десятого саммита глав таможенных служб ОЭС и девятого заседания комитета транзитных таможенных процедур.