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Тегеран и Исламабад будут сотрудничать с ОИС в борьбе с исламофобией

Иран Материалы 23 июля 2023 07:02 (UTC +04:00)
Тегеран и Исламабад будут сотрудничать с ОИС в борьбе с исламофобией

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Пакистана, Билавал Бхутто-Зардари, заявил о готовности Тегерана и Исламабада сотрудничать с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) в противостоянии исламофобии, передает Trend.

Зардари сообщил, что провел телефонный разговор с коллегой из Ирана, Хосейном Амиром Абдоллахияном. В ходе этого разговора оба высокопоставленных дипломата Ирана и Пакистана категорически осудили осквернение Священного Корана в Швеции как отвратительный акт.

Министр иностранных дел Пакистана также подчеркнул, что такие исламофобские проявления могут спровоцировать распространение религиозной ненависти и никаким образом не могут быть оправданы.

В ходе телефонного разговора Амир Абдоллахиян и Зардари также обсудили вопросы, касающиеся взаимного интереса, а также углубление двустороннего сотрудничества между Ираном и Пакистаном.

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