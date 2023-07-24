Осквернение священного Корана это современное варварство - Раиси

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Эбрахим Раиси осудил некоторые европейские правительства за то, что они разрешили осквернение священного Корана, передает Trend.

Он отметил, что такие действия представляют собой новую форму варварства и противоречат заявленным ими лозунгам о правах человека. Президент выразил недовольство тем, что, несмотря на заявления о свободе слова, санкционирование подобных актов оскорбления Корана свидетельствует о современном варварстве. В ходе заседания кабинета министров президент Раиси подчеркнул, что священный Коран призывает к борьбе с невежеством во всех его проявлениях, и поэтому те, кто оскорбляет Коран, являются последователями современного невежества. Он также отметил, что мировое пробуждение приведет к осознанию зловещих, враждебных и античеловеческих намерений тех, кто вступает в конфликт с Кораном.