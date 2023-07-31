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Глава МИД Сирии прибыл в Иран

Иран Материалы 31 июля 2023 05:26 (UTC +04:00)
Глава МИД Сирии прибыл в Иран

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Сирийская делегация, возглавляемая министром иностранных дел Фейсалом Мекдадом, прибыла в столицу Ирана, Тегеран, говорится в сообщении иранской дипмиссии в Дамаске, передает Trend.

В составе делегации также присутствуют министр экономики и внешней торговли Мухаммад Самер Аль-Халиль и министр связи и технологий Ияд Аль-Хатиб.

Делегация прибыла в Иран для выполнения соглашений, достигнутых между двумя странами в ходе недавнего визита президента Ирана Эбрахима Раиси в Сирию. Сведения об этом были предоставлены иранской дипмиссией в Дамаске.

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