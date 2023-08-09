Экспорт стали из Ирана увеличился на 17%

БАКУ /Trend/ - Согласно отчету Иранской ассоциации производителей стали, объем экспорта стали за первые четыре месяца текущего иранского года (с 21 марта по 22 июля 2023 года) вырос на 17%, передает Trend.

Экспорт промежуточной продукции стальной индустрии за последний четырехмесячный период увеличился на 24,9%, достигнув 2 миллионов 761 тысячи тонн, по сравнению с предыдущим показателем в 2 миллиона 211 тысяч тонн.

Однако отчет также указывает, что объем экспорта горячебрикетированного железа (ГБЖ) сократился на 65% по сравнению с предыдущим годом, с 166 тысяч тонн до 58 тысяч тонн.

Также следует отметить, что экспорт листового проката с покрытием до 22 июля снизился с 28 тысяч тонн до 2 тысяч тонн, представляя существенное различие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует добавить, что экспорт арматуры также увеличился с 674 тысяч тонн за первые четыре месяца прошлого года до 800 тысяч тонн за аналогичный период нынешнего года.