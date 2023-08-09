Иран никогда не покидал стол переговоров по ядерной сделке - Раиси

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Эбрахим Раиси подчеркнул, что Иран никогда не покидал стол переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе, однако он также подчеркнул, что Иран сохраняет сдержанное отношение к другим участникам СВПД и не собирается проявлять доверие к ним, передает Trend.

Раиси отметил положительные экономические тенденции в стране, особо выделив рост в области производства, торговли нефтью и несырьевого экспорта, а также в секторе науки и техники. Он подчеркнул, что в текущем году Иран стремится достичь экономического роста, установив цель в 8%, что также является частью политики 7-го плана развития.

Президент также отметил значительный рост производства оборудования, которое играет ключевую роль в производственных процессах, с приростом в 19% за прошлый год.