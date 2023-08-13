В Иране планируется строительство нового нефтехимического комплекса

БАКУ /Trend/ - В скором времени Иран планирует начать строительство нового химического и нефтехимического комплекса в городе Омидия, расположенном в провинции Хузестан.

Об этом сообщил генеральный директор Департамента промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Хузестана Хамид-Реза Фаллах, передает Trend.

По его словам, лицензия на строительство данного комплекса уже получена, и начало работы над этим масштабным проектом намечено на ближайшее время. Он также добавил, что церемония начала строительства пройдет в присутствии первого вице-президента Мохаммада Мохбера.

Фаллах уточнил, что данное соглашение было подписано между Департаментом промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли и администрацией Хузестана во время второго визита президента Эбрагима Раиси в эту провинцию. Этот шаг привел к выдаче лицензии на создание компании Avat Oraman of Omidiyeh Company, которая будет заниматься реализацией проекта.