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На юго-востоке Ирана более 730 человек пострадали от последствий песчаной бури

Иран Материалы 13 августа 2023 15:02 (UTC +04:00)
На юго-востоке Ирана более 730 человек пострадали от последствий песчаной бури

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - По последней информации, не менее 733 человек пострадали в результате песчаной бури, которая охватила провинцию Систан и Белуджистан на юго-востоке Иранской Республики, передает Trend.

За последние четыре дня в медицинские учреждения на севере Систана и Белуджистана обратились за помощью как минимум 733 человека. Из них 58 по-прежнему находятся под наблюдением медицинских специалистов. У пострадавших имеются проблемы с дыханием, а также с сердечно-сосудистой и зрительной системами, как отмечают медики.

Прогнозируется, что штормовой ветер сохранится на юго-востоке Ирана до среды.

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