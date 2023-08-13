На юго-востоке Ирана более 730 человек пострадали от последствий песчаной бури

БАКУ /Trend/ - По последней информации, не менее 733 человек пострадали в результате песчаной бури, которая охватила провинцию Систан и Белуджистан на юго-востоке Иранской Республики, передает Trend.

За последние четыре дня в медицинские учреждения на севере Систана и Белуджистана обратились за помощью как минимум 733 человека. Из них 58 по-прежнему находятся под наблюдением медицинских специалистов. У пострадавших имеются проблемы с дыханием, а также с сердечно-сосудистой и зрительной системами, как отмечают медики.

Прогнозируется, что штормовой ветер сохранится на юго-востоке Ирана до среды.