Иран договорился с Туркменистаном о снижении транзитных тарифов

БАКУ /Trend/ - Иран достиг соглашения с Туркменистаном о снижении ставок для транзитных перевозок и продолжает улучшать процедуры грузоперевозок между двумя странами. Об этом заявил Голам Аббас Арбаб Халес, иранский посол в Туркменистане, передает Trend.

"В настоящее время мы ведем диалог с нашими партнерами из Туркменистана, и эти переговоры принесли положительные результаты. Мы успешно снизили тарифы для транзитных перевозок, с целью увеличения объемов транзитного грузопотока через наши страны на пути в третьи государства. Также мы активно работаем над упрощением законодательства и таможенных процедур, связанных с этими перевозками", - подчеркнул он.

Кроме того, он добавил, что аналогичные переговоры Иран ведет и с Узбекистаном.