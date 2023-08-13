В результате теракта в Иране пострадали восемь человек (ВИДЕО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - В мавзолее Шах-Черах в иранской провинции Фарс произошел теракт.

Как сообщил заместитель губернатора провинции Исмаил Сафли, в результате теракта один человек погиб, еще восемь человек пострадали, передает Trend.

Все пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

Сафли также отметил, силы безопасности Ирана арестовали террориста, его допрашивают. Он добавил, что ситуация находится под контролем.

21:24 (GMT+4) По меньшей мере четыре человека погибли в результате теракта в иранской провинции Фарс, передает Trend.

Отметим, что теракт произошел в мавзолее Шах-Черах. Сообщается, двое из погибших являются служителями мавзолея.

20:33 (GMT+4) Теракт произошел в мавзолее Шах-Черах в иранской провинции Фарс, расположенной на юго-западе исламской республики, передает Trend.

По меньшей мере двое служителей мавзолея погибли в результате нападения террористов.

Боевики встретили отпор со стороны сил безопасности, которые ликвидировали нападавших после того, как те открыли стрельбу.