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Добыча нефти в Иране достигла 3.19 млн б/с

Иран Материалы 15 августа 2023 04:44 (UTC +04:00)
Добыча нефти в Иране достигла 3.19 млн б/с

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Министр нефти Ирана Джавад Оуджи сообщил, что добыча нефти в Иране достигла новой значимой отметки, поднимаясь близко к уровню 3,19 млн баррелей в сутки, передает Trend.

"На сегодняшний день объем добычи нефти в стране составляет 3,190 миллиона баррелей в день, и газовая добыча составляет 1 миллиард кубических метров. Объем добычи нефти увеличился до 3,850 миллиона баррелей в день. В этом году будут внедрены проекты на 12 миллиардов долларов, что приведет к увеличению добычи газа, нефти и нефтепродуктов в стране," сказал он.

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