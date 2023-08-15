Добыча нефти в Иране достигла 3.19 млн б/с

БАКУ /Trend/ - Министр нефти Ирана Джавад Оуджи сообщил, что добыча нефти в Иране достигла новой значимой отметки, поднимаясь близко к уровню 3,19 млн баррелей в сутки, передает Trend.

"На сегодняшний день объем добычи нефти в стране составляет 3,190 миллиона баррелей в день, и газовая добыча составляет 1 миллиард кубических метров. Объем добычи нефти увеличился до 3,850 миллиона баррелей в день. В этом году будут внедрены проекты на 12 миллиардов долларов, что приведет к увеличению добычи газа, нефти и нефтепродуктов в стране," сказал он.