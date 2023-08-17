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В Иране заявили об интересе к установлению хороших отношений с исламскими странами

Иран Материалы 17 августа 2023 07:24 (UTC +04:00)
В Иране заявили об интересе к установлению хороших отношений с исламскими странами

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Руководитель судебной власти Ирана, Голамхоссейн Эджеи, подчеркнул стремление Исламской Республики Иран установить добрые и широкие связи со всеми исламскими государствами, передает Trend.

В ответ на вопрос о взаимоотношениях между Ираном и Саудовской Аравией, Эджеи отметил: «С момента своего образования Исламская Республика Иран призывала к единству в исламском мире, и мы стремимся к налаживанию конструктивных связей с каждым исламским государством».

Эджеи подчеркнул важность бдительности всех мусульманских стран, так как некоторые иностранные силы не стремятся к укреплению прочных отношений между исламскими государствами.

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