В Иране заявили об интересе к установлению хороших отношений с исламскими странами

БАКУ /Trend/ - Руководитель судебной власти Ирана, Голамхоссейн Эджеи, подчеркнул стремление Исламской Республики Иран установить добрые и широкие связи со всеми исламскими государствами, передает Trend.

В ответ на вопрос о взаимоотношениях между Ираном и Саудовской Аравией, Эджеи отметил: «С момента своего образования Исламская Республика Иран призывала к единству в исламском мире, и мы стремимся к налаживанию конструктивных связей с каждым исламским государством».

Эджеи подчеркнул важность бдительности всех мусульманских стран, так как некоторые иностранные силы не стремятся к укреплению прочных отношений между исламскими государствами.