Иран занимает 15-е место в мире по объемам научной продукции

БАКУ /Trend/ - За последние десять лет Иран заметно повысил свои позиции по объему научной продукции, поднявшись с 26-го на 15-е место. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Ирана Юнес Панахи, передает Trend.

"В области технологических исследований мы продвинулись с 120-го места в мировом рейтинге на 53-е место", отметил Юнес Панахи.

Иран показал значительные успехи в индексе технологического производства: в 2020 году он занимал 67-е место в мире, в 2021 году поднялся на 60-е, и сегодня страна занимает 53-е место в мировом рейтинге.

Заместитель министра также подчеркнул, что приоритетными направлениями в научных исследовательских проектах являются исследования в области технологий и стволовых клеток, снижение заболеваемости и борьба с раком, разработка растительных лекарств и сокращение потребности в импорте медикаментов.