Иран присоединяется к Союзу туристических городов Шелкового пути

БАКУ /Trend/ - Помощник Министра культурного наследия по вопросам туризма Ирана Али Асгар Шалбафиян объявил о вступлении Ирана в качестве члена-основателя Федерации туристических городов Шелкового пути (ITASRC) в 2023 году, передает Trend.

Союз туристических городов Шелкового пути был сформирован по инициативе правительства Китая, в нем участвуют 57 городов из 26 стран, и возможно принятие новых членов.

Налаживание совместного сотрудничества в области туризма между странами Шелкового пути по суше и морю и синергия между этими странами в проведении мероприятий, посвященных теме Шелкового пути, способствуют продвижению местной туристической индустрии, устойчивому развитию и совместным программам идентификации между странами, обмену опытом в области товаров, связанных с Шелковым путем.



