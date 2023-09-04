Иран увеличил экспорт сельскохозяйственной продукции

БАКУ /Trend/ - В Иране экспорт животноводческой, рыбной, сельскохозяйственной и пищевой продукции за первые пять месяцев текущего 1402 года (начался 20 марта 2023 г.) вырос на 19%, передает Trend.

Иран экспортировал 3 млн 53 тыс. 267 тонн животноводческой, рыбной, сельскохозяйственной и пищевой продукции с 21 марта по 22 августа, что сопровождался ростом на 3% в весовом и на 19% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

2 млн 860 тыс. тонн товаров на сумму 1 млрд 680 млн долларов было поставлено в 15 соседних стран.