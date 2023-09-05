Иран заинтересован в укреплении отношений с Индонезией - МИД

БАКУ /Trend/ - Во время встречи с новым послом Исламской Республики Иран в Индонезии, Мохаммадом Боруджерди, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, призвал к укреплению отношений между двумя странами.

Перед своим отъездом в Джакарту, новый посланник Ирана в Индонезии встретился с министром иностранных дел этой страны, чтобы представить свои планы на период своей дипломатической миссии.

Амир Абдоллахиян подчеркнул важность Индонезии как ключевого игрока в мире и на востоке Азии, а также выразил важность выполнения соглашений, заключенных во время недавнего визита президента Раиси в Джакарту.

Боруджерди ранее занимал должности заместителя председателя департамента Министерства иностранных дел Ирана по делам стран Азии и Океании, был экспертом и работал в должности поверенного по делам Ирана в Индонезии, Китае и Южной Африке.