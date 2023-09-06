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Cотрудничество с Ираном является приоритетом для Эр-Рияда - посол Саудовской Аравии

Иран Материалы 6 сентября 2023 23:43 (UTC +04:00)
Cотрудничество с Ираном является приоритетом для Эр-Рияда - посол Саудовской Аравии

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Посол Саудовской Аравии в Иране Абдулла бен Сауд Аланази заявил, что план политических перспектив его страны на 2030 год предусматривает расширение сотрудничества с Ираном, передает Trend.

«Политический прогноз Саудовской Аравии на 2030 год предусматривает расширение сотрудничества с Ираном на основе стратегического видения, которое принесет взаимное доверие и укрепит добрососедство, взаимопонимание, а также конструктивный диалог между двумя странами», - сказал Аланази.

Отметим, что Иран и Саудовская Аравия договорились о сделке при посредничестве Китая по восстановлению дипломатических отношений в марте 2023 года.

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