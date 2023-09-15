Иран заявил о готовности к реализации соглашения с США по обмену заключенными

БАКУ /Trend/ - Иран при посредничестве катарских властей готов выполнить условия соглашения с США, которое предполагает обмен заключенными и восстановление доступа к иранским активам. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передает Trend.

Абдоллахиян высоко оценил роль Дохи в процессе многомесячных переговоров, которые привели к заключению соглашения.

Ранее официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи заявил, что обмен состоится в ближайшем будущем.