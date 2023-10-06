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Назван объем ежегодного экспорта текстильной промышленности в Иране

Иран Материалы 6 октября 2023 04:46 (UTC +04:00)
Назван объем ежегодного экспорта текстильной промышленности в Иране

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Экспорт текстильной продукции Ирана составляет 560 миллионов долларов в год, в то время как импорт в настоящее время находится на уровне около 1,880 миллиарда долларов.

Об этом сообщил секретарь Ассоциации текстильной промышленности Ирана Шоджаеддин Эмами Рауф, передает Trend.

Он также подчеркнул, что из этой суммы около 680 миллионов долларов приходится на импорт тканей. Эмами Рауф подчеркнул, что необходимо инвестировать в ткацкую промышленность, чтобы сократить зависимость от импорта и производить текстильную продукцию внутри страны.

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