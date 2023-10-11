Экспорт железорудного концентрата из Ирана значительно вырос

БАКУ /Trend/ - Экспорт иранского железорудного концентрата значительно вырос, говорится в сообщении Ассоциации производителей стали Ирана (ISPA), передает Trend.

Сообщается, что экспорт иранского железорудного концентрата вырос на 624,5 процента в течение первых шести месяцев текущего 1402 иранского календарного года (с 21 марта по 22 сентября) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Согласно данным, что за полгода текущего года было экспортировано 3,369 миллиона тонн продукции, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, когда этот объем был значительно меньше.