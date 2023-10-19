БАКУ /Trend/ - Объем товарооборота Ирана и Беларуси может составить $1 млрд, передает Trend.

Такое мнение выразил первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер на встрече с премьер-министром Беларуси в Минске.

"С глобальной точки зрения, Ирану и Беларуси необходимо усилить солидарность между двумя странами больше, чем в прошлом", отметил Мохбер.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко, в свою очередь, отметил, что в настоящее время отношения Беларуси и Ирана находятся на подъеме.

"Мы четко выполняем положения дорожной карты всеобъемлющего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы", - добавил премьер.