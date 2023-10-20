Иранская компания инвестирует в порт городе Ассалуйе

БАКУ /Trend/ - Судоходная компания Исламской Республики Иран (IRISL) вложила инвестиции в размере около 7,2 миллиона долларов в развитие порта Парс в городе Ассалуйе с целью запуска портовых операций в данном порту, передает Trend.

Согласно информации Управления по связям с общественностью иранской компании, планируется выполнить разгрузку и загрузку 18,000 контейнеров в порту Парс к концу текущего иранского календарного года, что соответствует марту 2024 года.

Эти инвестиции были сделаны после подписания соглашения между IRISL и Особой экономической энергетической зоной Парс (PSEEZ). Согласно этому соглашению, около 1,7 миллиона долларов предназначено на строительство зданий и инфраструктуры порта, а примерно 5,5 миллиона долларов вложено в портовое оборудование.