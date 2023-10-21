Торговые палаты Тегерана и Москвы расширяют сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Торгово-промышленные организации Тегерана и Москвы заключили партнерское соглашение с целью укрепления взаимодействия и расширения сотрудничества, передает Trend.

Согласно информации, соглашение было подписано в Москве на четвертом семинаре и выставке "Сделано в России" при участии губернатора Тегерана, представителей Тегеранской Торговой палаты и Московской Торговой палаты.

Заместитель Торговой палаты Тегерана Мехди Садеки Ниярки, отметил, что данное соглашение направлено на укрепление сотрудничества в сфере обмен информацией, представления возможностей и организации совместных семинаров и выставок. Он также отметил, что стороны планируют представить проекты для взаимных инвестиций в рамках этой договоренности.