Экспорт стали в Иране вырос на 15%

БАКУ /Trend/ - Ассоциация производителей стали Ирана объявила, что общий объем экспорта железа и стали Ирана за 7 месяцев 1402 года (по иранскому календарю) достиг 7,1 миллиона тонн, что превысило уровень за аналогичный период предыдущего года и установило новый рекорд, передает Trend.

Экспорт стали вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что на самом деле связано с резким снижением экспорта в прошлом году из-за введения экспортных пошлин.

Объем экспорта продукции сталелитейной цепи превысил 4,2 миллиарда долларов.