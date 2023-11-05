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Экспорт стали в Иране вырос на 15%

Иран Материалы 5 ноября 2023 04:27 (UTC +04:00)
Экспорт стали в Иране вырос на 15%

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Ассоциация производителей стали Ирана объявила, что общий объем экспорта железа и стали Ирана за 7 месяцев 1402 года (по иранскому календарю) достиг 7,1 миллиона тонн, что превысило уровень за аналогичный период предыдущего года и установило новый рекорд, передает Trend.

Экспорт стали вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что на самом деле связано с резким снижением экспорта в прошлом году из-за введения экспортных пошлин.

Объем экспорта продукции сталелитейной цепи превысил 4,2 миллиарда долларов.

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